Космическая сумма! Смотрите, сколько ласнамяэский блокбастер Tenet уже заработал по всему миру

«Довод» стал первым крупным фильмом, который появился в прокате кинотеатров во время пандемии. Диснеевская «Мулан», которая так и не вышла в прокат кинотеатров Соединенных Штатов, сейчас собрала 64 миллиона долларов по всему миру.