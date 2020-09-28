Туалетная бумага не понадобится, только фонарик: вот какими вещами должны запастись жители Эстонии на случай экстренной ситуации

Этой осенью в фокусе Спасательного департамента – защита населения в чрезвычайных ситуациях. «Последние годы показывают, что кризисы в том или ином виде в Эстонии случаются, а судя по практике, жители Эстонии к ним в достаточной мере не подготовлены. Поэтому Спасательный департамент призывает пересмотреть и при необходимости пополнить домашние запасы,- говорится в пресс-релизе Спасательного департамента. - Сейчас мы живем в свете кризиса, связанного со здоровьем населения, но кризисы могут также вызвать погодные условия, кибер-атаки и всевозможные иные опасности. Чрезвычайные ситуации могут длиться днями и неделями, и, возможно, придется справляться с ними, не выходя из дома, без водоснабжения, электричества и канализации. Подготовка к кризисным ситуациям должна стать элементарной частью обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких».

«В широкой перспективе на самом деле нет разницы, какой из кризисов лишит нас ежедневных привычных удобств. Важно то, как мы сможем в кризисной ситуации справиться с ним подручными средствами, продержавшись до того, как подоспеет помощь», - отметил советник отдела бюро готовности Спасательного департамента Яко Верник.

Портал Limon.ee незадолго до выхода пресс-сообщения Спасательного департамента побывал в Нарвском замке, где недавно обновилась экспозиция. Но на одном из этажей есть прилавок, посвященный именно экстренным ситуациям в стране. Там наглядно показано, что должно быть у каждого жителя страны дома, чтобы в случае непредвиденной ситуации в стране и в мире выйти, так сказать, сухим из воды. Посмотрите внимательно на этот список и фото вверху новости, наверняка у многих из вас отсутствует элементарно радиоприемник и батарейки для него отдельно, чтобы следить за радиоэфиром и за свежими новостями, да и просто не умереть дома со скуки, если выходить будет опасно. У радиостанций, как правило, есть генераторы, поэтому они довольно долго смогут держать страну в курсе происходящего.

Помимо радиоприемника, лучше, если у вас будет карманный фонарик и не один, свечи и спички, а также аптечка, чтобы в случае непредвиденной ситуации оказать первую помощь себе или близким. Не стоит забывать и о товарах долгого хранения, такие, как: гречка, крупы, всевозможные супы в банках, консервы и сухофрукты. Мы обратили внимание на срок годности продуктов, просрочки в этом наборе не нашли.

Кстати, более подробно о новой экспозиции Нарвского замка и самых интересным моментах читайте в скором времени на нашем портале. А если коротко, то на этаже с необходимым запасом на случай экстренной ситуации также можно посмотреть, какая раньше была форма у спасателей и сотрудников скорой помощи. А в конечно итоге побывать на смотровой площадке, откуда открывается потрясающий вид на Нарву и Ивангород.

Самыми удивительными в этом наборе вещами стали мусорные пакеты и влажные салфетки. А для вас? Имеется ли подобный набор продуктов у вас? Смотрите фото!