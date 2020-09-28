Максим Галкин показал спальню во французском стиле, где живет его принцесса-дочка

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой нередко делятся снимками и видео со свои детьми. На своей странице в Instagram артист опубликовал ролик, в котором показал, как 7-летняя Лиза болтает с ним на французском языке. Весь процесс занятий Максим снял на камеру, показав и небольшой фрагмент роскошной спальни девочки. У Лизы нежная комната во французском стиле с огромной белоснежной кроватью. Вся спальня выполнена в пастельных тонах, а стены украшает нежный цветочный орнамент. Для занятий девочке установили белоснежный стол и удобный пуф цвета пыльной розы. В интерьере можно увидеть и игрушки, в которые играет девочка и маленький сундук для их хранения в углу комнаты.