Через Эстонию в Финляндию: сотни украинцев нелегально работают на стройплощадках и им едва хватает на еду

История Владимира, Артёма и Евгения очень типична. Украинским рабочим пообещали хорошо оплачиваемую и, что немаловажно, легальную работу в Финляндии – рабочие рассчитывали получить 12 евро в час.

Поначалу все было отлично. В Эстонии им оформили документы, и оттуда строители прибыли в Финляндию. На месте их встретил украинский предприниматель, который ознакомил с работой и дал ключи от съемной квартиры. Именно на фирму этого предпринимателя и должны были работать украинцы.

Жареным запахло после того, как выяснилось, что на открытый в финском банке счет поступает только часть зарплаты - остальное выдается наличными. Вскоре Владимир, Артём и Евгений поняли, что фирма их работодателя задействована в темной схеме с участием еще двух предприятий: одна компания в Эстонии оформляет разрешения на работу и улаживает вопросы социального страхования, вторая компания обеспечивает строителей всеми документами, необходимыми уже непосредственно для работы на финской стройке. Что касается украинского предпринимателя, то он на месте осуществляет контроль над рабочей силой.

Финские строительные компании заключали контракт на субподрядные работы сразу с тремя вышеупомянутыми фирмами, которые на бумаге также имели субподрядный контракт между собой. В итоге, украинским строителям было непонятно, на кого именно они работают.

В трехкомнатной квартире, снятой украинским предпринимателем, проживало семь строителей. Вся их зарплата почти полностью уходила на жилье и питание. По словам Владимира, у него удержали с зарплаты 700 евро за оказание посреднических услуг и оформление документов. Кроме того, каждому из семи строителей приходилось платить 300 евро за аренду, что значительно превышало общую стоимость жилья в месяц.

Строители, не знавшие о том, что в Финляндии они должны получать столько же, сколько и финские рабочие, на практике зарабатывали в несколько раз меньше. Ни о каких сверхурочных ни шло и речи. Письменной документации о зарплате им тоже не предоставляли.

"Нам говорили, что недоплаченные деньги скоро придут или что сначала зарплата идет в Эстонию, а оттуда ее пока не удается перевести. Какие-то отговорки всегда находились",

- рассказывает Артём.

За два месяца до окончания контракта платить вообще перестали, а предприниматель исчез. По словам Евгения, их работодатель задолжал некоторым из украинцев несколько тысяч евро.

Хороший работник – несведущий работник

Нелегальных рабочих легко держать в узде. Многие из них боятся депортации или полной потери доходов.

В профсоюзе строителей Финляндии рассказывают, что как только иностранцы открывают рот, то есть жалуются профсоюзным представителям, их увольняют или отправляют в вынужденный отпуск. В Финляндии работает несколько сотен нелегальных строителей – большинство из них украинцы.

"Хороший работник – это несведущий работник. Как только человек узнает о своих правах, начинает более менее понимать по-фински, от него тут же стараются избавиться",