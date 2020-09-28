Пн, 28.09.2020
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Умер известный кинодеятель Олег Осетинский, довольно долго живший в Таллинне

Олег Осетинский

ФОТО: скриншот с youtube.com

Кинодеятель и писатель ушел из жизни на 84 году жизни, пишет Пятый канал.

Киносценарист Олег Осетинский скончался в возрасте 83 лет. О смерти своего отца сообщила его дочь — пианистка Полина Осетинская.

В комментарии женщина рассказала, что ее папа умер вчера, 27 сентября, по причине «отказа» одного из внутренних органов. К коронавирусной инфекции его кончина, по словам дочери, отношения не имеет.

Олег Осетинский написал сценарии таких популярных фильмов, как «Звезда пленительного счастья» (1975), «Взлет» (1979), «Михайло Ломоносов» (1986) и многих других. Также он снял серию фильмов, как режиссер-доккументалист.

Несколько лет назад Олег Осетинский переехал в Таллинн, купив квартиру в Старом городе, и работал над сценарием очередного фильма. Когда она в последний раз был в Таллинне - неизвестно.

Осетинский известен своей системой обучения - его дочь Полина рассказывала, как папа замечательно учит ее играть на рояле и как они с ним смеются над тупыми советскими педагогами. Когда девочке было тринадцать, они расстались – Полина не простила отцу пощечины на репетиции. Прошло 20 лет. За это время Полина дала множество совсем других интервью, а в книге изложила поистине пугающие факты. Оказывается, отец кормил ее «кусочком засохшего сыра», бил головой о батарею и насиловал ее подругу на ее глазах, пишет Sobesednik.ru

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