Умер известный кинодеятель Олег Осетинский, довольно долго живший в Таллинне

Киносценарист Олег Осетинский скончался в возрасте 83 лет. О смерти своего отца сообщила его дочь — пианистка Полина Осетинская.

В комментарии женщина рассказала, что ее папа умер вчера, 27 сентября, по причине «отказа» одного из внутренних органов. К коронавирусной инфекции его кончина, по словам дочери, отношения не имеет.

Олег Осетинский написал сценарии таких популярных фильмов, как «Звезда пленительного счастья» (1975), «Взлет» (1979), «Михайло Ломоносов» (1986) и многих других. Также он снял серию фильмов, как режиссер-доккументалист.

Несколько лет назад Олег Осетинский переехал в Таллинн, купив квартиру в Старом городе, и работал над сценарием очередного фильма. Когда она в последний раз был в Таллинне - неизвестно.