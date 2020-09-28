Бывшая жена Рыжего из «Иванушек» разделась в бане, поразив размером своей груди

Подписчики тепло встретили откровенные снимки. Они делали комплименты в адрес фигуры Марии и массово оставляли огненные эмодзи. Однако у некоторых возникли вопросы, ради чего замужняя женщина выставляет подобные фото.

Напомним, что Мария ушла от супруга Андрея Григорьева-Апполонова к баскетболисту Андрею Зубкову после 16 лет совместной жизни. 28 декабря 2019 года влюблённые сыграли свадьбу, а уже в январе Мария родила новому мужу сына. От брака с певцом она также воспитывает двух сыновей. Причём «иванушке» удалось сохранить хорошие отношения с бывшей избранницей.