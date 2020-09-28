Яна Тоом: на моей совести – несколько украденных пачек фарша

Яна Тоом – член Центристской партии – с 2014 года живет и работает в Брюсселе.

В эстонской телевизионной передаче Hommik Anuga («Утро с Ану»), представитель Эстонии в Европарламенте поделилась откровенными мыслями.

В передаче Яна Тоом затронула вопрос сотрудничества с EKRE, отметив, что нынешняя коалиция – это решение партии и она его понимает. Также она добавила, что по ее оценке, Эстония, вероятно, уже готова к русскоязычному премьер-министру. Кроме того, она заявила, что сейчас зарплаты чиновников в Эстонии слишком высокие и во время кризиса их стоило бы урезать, пишет портал ERR.

В 1990-е приходилось воровать еду

Прекрасно владеющую сейчас эстонским языком Тоом из-за скверных языковых навыков и истории Коммунистической партии Советского Союза в свое время выкинули из Тартуского университета. Университет она так и не окончила, но, как утверждает, из-за собственной лени.