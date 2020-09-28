Яна Тоом: на моей совести – несколько украденных пачек фарша

Сегодня, Яна Тоом не только мать пятерых детей , но и член Европарламента. В передаче Hommik Anuga, Яна поделилась мыслями о действующем правительстве и воспоминаниями о сложных 90-х, когда ей приходилось идти на крайние меры, чтобы выжить и прокормить семью.
Яна Тоом – член Центристской партии – с 2014 года живет и работает в Брюсселе.
В эстонской телевизионной передаче Hommik Anuga («Утро с Ану»), представитель Эстонии в Европарламенте поделилась откровенными мыслями.
В передаче Яна Тоом затронула вопрос сотрудничества с EKRE, отметив, что нынешняя коалиция – это решение партии и она его понимает. Также она добавила, что по ее оценке, Эстония, вероятно, уже готова к русскоязычному премьер-министру. Кроме того, она заявила, что сейчас зарплаты чиновников в Эстонии слишком высокие и во время кризиса их стоило бы урезать, пишет портал ERR.
В 1990-е приходилось воровать еду
Прекрасно владеющую сейчас эстонским языком Тоом из-за скверных языковых навыков и истории Коммунистической партии Советского Союза в свое время выкинули из Тартуского университета. Университет она так и не окончила, но, как утверждает, из-за собственной лени.
1992 год стал для семьи Тоом очень тяжелым, так как ее муж, родом из России, не смог прописаться в Эстонии и устроиться на работу. По словам матери Яны, семье приходилось в основном питаться репой и пшенкой. Евродепутат однако заявила, что мать помнит этот период в слишком радужных тонах. «Это было время, когда я научилась весьма успешно воровать в магазине. На моей совести – несколько пачек фарша», – сказала Тоом, пояснив, что когда дети голодают, то выбора не остается.