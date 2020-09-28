Раскрыты новые тайны о пароме «Эстония»: премьера документального фильма приурочена к годовщине трагических событий

В этот день, 26 лет назад, пассажирский паром «Эстония» вышел из Таллиннского порта и направился в Стокгольм. Он так и не достиг места назначения. До сих пор на поверхности остаётся много вопросов. Документальный фильм, который сегодня выходит на канале Discovery, раскрывает новые подробности трагедии.
Пятисерийный документальный сериал ««Эстония» – находка, которая изменит все» был снят продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. Режиссер – Хенрик Эвертссон, пишет Postimees.
Назад вернулись только 137 человек
Паром «Эстония» утонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.
Паром «Эстония» затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.
Пробоину в корпусе судна удалось запечатлеть с помощью робота-водолаза. Находка выводит на передний план теорию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели «Эстонии» привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, передает Postimees.
Споры вокруг возможных версий произошедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.
«В прошлый вторник я посетил Хельсинки и Стокгольм, где мы обсудили ставшие известными нам подводные отрывки документального фильма о гибели парома »Эстония«, который будет показан сегодня. Фильм содержит снятые в сентябре прошлого года кадры, запечатлевшие не замеченное ранее повреждение правого борта парома. На мой взгляд, это достаточно важная информация, истинность которой мы должны сначала установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы», - отметил Ратас, пишет портал ERR.