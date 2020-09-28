Раскрыты новые тайны о пароме «Эстония»: премьера документального фильма приурочена к годовщине трагических событий

Пятисерийный документальный сериал ««Эстония» – находка, которая изменит все» был снят продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. Режиссер – Хенрик Эвертссон, пишет Postimees.

Назад вернулись только 137 человек

Паром «Эстония» утонул в Балтийском море в ночь на 28 сентября 1994 года. На борту судна находились 989 человек, 137 из которых были спасены, 852 погибли.

Паром «Эстония» затонул 28 сентября в промежуток времени с 0:55 до 2:03.

Пробоину в корпусе судна удалось запечатлеть с помощью робота-водолаза. Находка выводит на передний план теорию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели «Эстонии» привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, передает Postimees.

Споры вокруг возможных версий произошедшего не утихают по сей день. Официальной причиной крушения парома называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.