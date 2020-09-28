Ночь против дня: что думают о запрете продажи алкоголя любители ночных вечеринок, а что любители дневных прогулок?

Корреспондент Elu24 решила опросить граждан в день вступления в силу нового ограничения, чтобы узнать, что местные жители на самом деле думают об ограничении на алкоголь, введенном правительством. Для того, чтобы получить более полное представление о ситуации, Elu24 опросил людей, гуляющих по улицам Таллинна при свете дня, а также тех, кто собирался возле баров ближе к ночи.

Среди опрошенных были как молодые, так и более пожилые граждане. И, если днем все респонденты сочли ограничение необходимым или отнеслись к ним индифферентно, то вечерние ответы уже разделились на два лагеря.

Среди более старшего возраста мнение совпадало. «Кому ночью так необходимо пить? Я считаю, что это не так страшно», - недоуменно ответила Ирэне. «Я абсолютно поддерживаю эту идею, нужно запретить», - говорит Койдула, а Ардо, решив пошутить, сказал, что поддерживает, «так как если не умеете пить, и не надо».

Однако, и многие молодые поддержали их позицию. «Я думаю, что в каком-то смысле это очень хорошее решение. Скорее всего, люди станут меньше передвигаться туда-сюда», - сказала девушка по имени Кайли.

Многие из опрошенных были безразличны. «Меня это особо не касается, даже не знаю, что сказать», - прокомментировала Рэелика.

Проводящие вместе ночное время Андрус и Маргит, мягко говоря, не переживают по этому поводу, так как они не пьют алкоголь. Хотя, гляди на них, это не точно.

«Советская молодежь - полные дурачки - даже не выпив», - говорит Андрус, а Маргит добавляет, что они все-таки пьют, но только дома.

Молодой человек по имени Адам считает, что «это очень плохо». А по словам Кена, «этот закон ни на что не повлияет, потому что мы и так, много где передвигаемся в силу повседневных дел, а вирус не работает так, что будет поджидать определенного времени, он может настигнуть и в трамвае, и в магазине», - делится мнением парень.

В ходе опроса также выяснилось, что не все хорошо осведомлены о новом ограничении. А именно, многие люди не знали, когда именно заканчивается продажа алкоголя и с какого дня всё это действует.