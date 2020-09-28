Оператор во время прямого эфира показал зрителям грудь телеведущей

В Сети завирусился фрагмент политических дебатов на Fox News, когда оператор на несколько секунд задержал камеру «ниже лица» телеведущей Эйнсли Эрхардт.

Телеведущие обсуждали с экспертами нововведения в американском Верховном суде. В кадре присутствовало три человека, каждого из них по отдельности снимали разные камеры.

В какой-то момент один из операторов, не меняя точки сьемки, направил объектив камеры на грудь телеведущей и «застыл».

Эйнсли Эрхардт почти сразу обратила внимание, что камера фокусируется не на лице и потребовала вернуть нужный ракурс.