Пн, 28.09.2020
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Оператор во время прямого эфира показал зрителям грудь телеведущей

Грудь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ролик за несколько часов собрал в Сети более 200 тысяч просмотров, пишет Topnews.

В Сети завирусился фрагмент политических дебатов на Fox News, когда оператор на несколько секунд задержал камеру «ниже лица» телеведущей Эйнсли Эрхардт.

Телеведущие обсуждали с экспертами нововведения в американском Верховном суде. В кадре присутствовало три человека, каждого из них по отдельности снимали разные камеры.

В какой-то момент один из операторов, не меняя точки сьемки, направил объектив камеры на грудь телеведущей и «застыл».

Эйнсли Эрхардт почти сразу обратила внимание, что камера фокусируется не на лице и потребовала вернуть нужный ракурс.

 

Этот инцидент повеселил коллег телеведущей и вызвал бурные обсуждения в Сети. Пользователи сошлись во мнении, что несмотря на то, что шутка выглядела вполне невинно и благопристойно, работу шутник точно может потерять.

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