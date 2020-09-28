Похорошела: после возвращения в Москву МакSим появилась на публике

Певица МакSим вернулась в Москву около месяца назад. За границей она проходила курс реабилитации после серьезного ДТП. В аварию артистка попала еще в прошлом году, но последствия настолько сильно ударили по здоровью поп-дивы, что ей пришлось на время отставить музыкальную деятельность.