Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

Снимки, на которых возлюбленная оскароносного Хоакина Феникса запечатлена с плоским животом, опубликовал сайт Blikk. В самом деле на них никаких признаков беременности у звезды не видно, пишет Segodnya.ua.

Голливудскую пару уже спешат поздравить с рождением малыша, хотя ни Хоакин, ни Руни не комментируют пополнение в их семье. Они вообще не любят распространяться о личном.