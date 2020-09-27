Кузина Майкла Джексона продает капельницу со следами его крови спустя 10 лет после его смерти

Двоюродная сестра Майкла Джексона, погибшего в июне 2009 года, заявила, что у нее сохранилась последняя капельница, которую использовал король поп-музыки. Более того, на ней даже остались капли его крови. Предприимчивая кузина утверждает, что прихватила капельницу из особняка Джексона вскоре после его смерти: она лежала у кровати Майкла, а внутри было некое белое вещество, похожее на молоко.