«Чувство, которое не иссякает»»: Шуфутинский женился на женщине младше его на 30 лет

Молодость артиста была бурной. В 19 лет Шуфутинский женился на Татьяне Ростовой, а спустя четыре года развелся. О первой супруге он говорит с нескрываемым трепетом даже по прошествии времени, сообщает Radiokp.ru.

«Она была замечательной, а я был не так хорош, как хотелось бы, поэтому брак быстро распался. С тех пор с ней никогда не встречался», — вспоминает он в программе «Привет, Андрей!».

Позже была еще одна жена по имени Маргарита. Женщина родила артисту двоих сыновей.

Не так давно Шуфутинский вновь решился узаконить отношения. Светлана Юразова младше своего теперь уже официального супруга на 30 лет, но разница в возрасте влюбленных не смущает. Более того, муж и жена давно знают друг друга, ведь Светлана танцевала в коллективе Шуфутинского.

О Юразовой Михаил говорит с особой теплотой.

«Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала – практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняла.