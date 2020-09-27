Просто кивни: как 19-летняя Белла Порч качала головой и стала суперзвездой в сети

В апреле этого года Белла завела TikTok, ну а в сентябре о ней уже знает весь мир, а ее самое популярное видео набрало более 400 миллионов просмотров. Чем девушка покорила столько зрителей, рассказываем в нашем материале, пишет Spletnik.ru.

В TikTok было уже множество разных челленджей вплоть до весьма опасных для здоровья, но 19-летняя Белла доказала, что все гениальное просто. В своем первом видео, которое и стало вирусным в сети, она просто... качала головой в такт песне Millie B M to the B.

Ролик девушка опубликовала 17 августа, и он сразу стал вирусным. Сейчас это видео с наибольшим количеством лайков на платформе — их уже более 35 миллионов. На публику ролик оказал почти магическое действие.

Многие считают, что успех девушки скрывается и в ее внешности: образ чем-то напоминает героинь аниме или девушек-геймеров из комиксов. Это сходство Белла и сама охотно подчеркивает.

На этом Белла не остановилась — с этой песней она записала еще несколько тиктоков, но на этот раз стала активно использовать и свою мимику.

Менять выражение лица, обыгрывая звуки на записи, у Порч получается весьма искусно, при этом специального актерского образования у девушки нет. После окончания школы в 2017 году она поступила на службу в военно-морские силы США. Именно с армейских фото она и начала вести свой инстаграм. Потом Белла оставила тренировки, сосредоточившись на своей карьере звезды соцсетей. Но в шутку она и сегодня называет себя ветераном — именно такая характеристика стоит в ее профиле.

В твиттере Белла признавалась, что с тех пор страдает депрессиями и посттравматическим синдромом, но призвала подписчиков не волноваться за нее.

«Я научилась жить с этим, и я могу положиться на прекрасную систему поддержки, так что все хорошо»,— написала она.

Хотя ее фирменным жанром стали ролики с этими мимическими этюдами, Белла не игнорирует и другие популярные в сети жанры. Так, она часто выкладывает ролики, на которых танцует.

Белла родилась на Филиппинах 5 февраля 2001 года. Когда ей было 13 лет, ее семья переехала в США. Ну а сейчас девушка проживает на Гавайях.

О личной жизни Беллы пока ничего не известно — в своем блоге она постит в основном свои собственные фотографии или совместные снимки с другими звездными блогерами.

Зато вот в скандал юная звезда уже успела угодить. Порч пришлось принести извинения за свою татуировку "Восходящее солнце" на левой руке. Дело в том, что корейцы считают это изображение оскорбительным, поскольку для них это символ японского милитаризма и колониального правления. Белла извинилась в твиттере.

«В то время я не знала истории. Но когда я узнала, я сразу же стала закрывать эту татуировку и планирую ее удалить. Мне стыдно за то, что я прежде сама не проверила эту информацию. Я искренне извиняюсь»,— заявила тогда Белла.

Сейчас у нее в TikTok уже 27,5 миллиона подписчиков, а в инстаграме за жизнью девушки следят 4,8 миллиона пользователей сети. Однако, что такая популярность приносит Белле в финансовом плане, пока тоже неясно. Так как известна Порч стала совсем недавно, ни в какие рейтинги она еще не попала.