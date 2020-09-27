СМИ: Меган Маркл собралась баллотироваться на пост президента США

Слухи о том, что история с «побегом из дворца» Меган Маркл и принца Гарри случилась не просто так, ходят уже давно. Еще весной готовящиеся к президентским выборам 2020 года американские СМИ писали о том, что герцоги Сассекские наверняка сыграют ту или иную роль в большой политической игре. Теперь же источники трубят все более отчетливо: Меган собирается идти в президенты США. Конечно, не в этом году, а лишь в 2024-м, но все же аналитики Vanity Fair уверены, что супруга принца будет кандидатом на пост главы государства.