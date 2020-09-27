СМИ: Меган Маркл собралась баллотироваться на пост президента США

Слухи о том, что история с «побегом из дворца» Меган Маркл и принца Гарри случилась не просто так, ходят уже давно. Еще весной готовящиеся к президентским выборам 2020 года американские СМИ писали о том, что герцоги Сассекские наверняка сыграют ту или иную роль в большой политической игре. Теперь же источники трубят все более отчетливо: Меган собирается идти в президенты США. Конечно, не в этом году, а лишь в 2024-м, но все же аналитики Vanity Fair уверены, что супруга принца будет кандидатом на пост главы государства.
Кто-то может назвать это абсурдом, однако у инсайдеров есть чем парировать. По их мнению, именно с прицелом на президентство Маркл не отказалась от гражданства США, а теперь внезапно и весьма удачно появилась в медиапространстве — сразу с заочными дебатами с действующим президентом страны Дональдом Трампом, под которым и так качается кресло, сообщает Super.ru.
В проекте Time 100 герцогиня призвала во что бы то ни стало прийти на выборы в ноябре, а Трамп в ответ пожелал удачи принцу Гарри. Ранее в одном из августовских интервью Меган заявила следующее: «Я знаю, что значит иметь голос, но я также знаю, что значит чувствовать себя немой. Я также знаю, что многие мужчины и женщины отдали свои жизни, чтобы мы были услышаны. И эта возможность — наше базовое право, наше право голосовать и делать так, чтобы все наши голоса были услышаны».