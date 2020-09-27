Вдовец пытался вынести ценные вещи из квартиры Легкоступовой

По словам коллеги Фирсова, он давно планировал эту поездку. Юрий пытается продолжить жизнь, омраченную трагедией. Яхтсмену ничего не мешало уехать из России.
В последнее время продюсеры скандальных ток-шоу обрывали телефон вдовца Легкоступовой. Они предлагали мужчине полтора миллиона рублей за исповедь, но тот лишь отказывался. Он больше не хочет давать интервью, сообщает Dni.ru.
В опечатанной квартире Валентины Юрий оставил свои вещи. Перед тем, как отправиться в Турцию, яхтсмен пытался их забрать, но не удалось. По словам Фирсова, в квартире находится его рюкзак, в котором лежит более трех миллионов рублей. Мужчина подчеркивал, что не собирается трогать вещи покойной супруги.
Друг артистки Феликс Царикати, наоборот, считает, что Юрий поместил в свой рюкзак все драгоценности Валентины. Так же думает и дочь Легкоступовой Анэтта Бриль.
По факту смерти певицы до сих пор проводится проверка. Одна из экспертиз показала: Валентину могли избить незадолго до кончины. Догадки Анэтты лишь подтвердились. Она не раз говорила, что на теле матери были гематомы на животе, плечах и запястьях.