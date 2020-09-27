Вдовец пытался вынести ценные вещи из квартиры Легкоступовой

В последнее время продюсеры скандальных ток-шоу обрывали телефон вдовца Легкоступовой. Они предлагали мужчине полтора миллиона рублей за исповедь, но тот лишь отказывался. Он больше не хочет давать интервью, сообщает Dni.ru.

В опечатанной квартире Валентины Юрий оставил свои вещи. Перед тем, как отправиться в Турцию, яхтсмен пытался их забрать, но не удалось. По словам Фирсова, в квартире находится его рюкзак, в котором лежит более трех миллионов рублей. Мужчина подчеркивал, что не собирается трогать вещи покойной супруги.

Друг артистки Феликс Царикати, наоборот, считает, что Юрий поместил в свой рюкзак все драгоценности Валентины. Так же думает и дочь Легкоступовой Анэтта Бриль.