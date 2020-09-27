Женя Фокин показал, как можно стильно сочетать одежду с гаджетами

Фокин говорит, что сочетать гаджеты с одеждой — несложно. «Умные часы, исполненные в классическом дизайне, можно носить с любой одеждой».

«Если ты каждый день используешь какой-либо гаджет несколько часов, то он становится твоим аксессуаром, который влияет на твой облик. Но многие до сих пор не рассматривают гаджеты как аксессуары, так что пора это исправлять», - объясняет стилист, пишет Elu24.ee.