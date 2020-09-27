Женя Фокин показал, как можно стильно сочетать одежду с гаджетами

Сейчас в гардероб современного мужчины входит не только стильная одежда, но и умные гаджеты. Стилист Женя Фокин считает, что даже технику можно использовать в качестве элементов модного образа.
Фокин говорит, что сочетать гаджеты с одеждой — несложно. «Умные часы, исполненные в классическом дизайне, можно носить с любой одеждой».
«Если ты каждый день используешь какой-либо гаджет несколько часов, то он становится твоим аксессуаром, который влияет на твой облик. Но многие до сих пор не рассматривают гаджеты как аксессуары, так что пора это исправлять», - объясняет стилист, пишет Elu24.ee.
Фокин создал подборку стильных мужских образов на осень. Моделью выступил Эрик Вент, который долго жил в Австралии. «Это фантастическое совпадение, что Эрик как раз оказался в Эстонии, такой возможностью было бы грех не воспользоваться», - добавил Женя.