Вийви Сынаялг об алкоголизме: я и не заметила, как жизнь пошла под откос

Жена эстонского бизнесмена Вийви Сынаялг рассказала в программе «Hommik Anuga», что смогла перебороть алкогольную зависимость и даже создала центр реабилитации.
Бокал красного вина однажды стал для Вийви и ее сестры-близняшки Сийри привычкой. «Алкоголь начал поглощать мою жизнь, все ее аспекты и личность, изменил химический состав мозга. Я не успела понять, как вся моя жизнь пошла под откос», - рассказывает Вийви, пишет Elu24.ee.
Тяжелые времена пришли тогда, когда ее дети выросли и покинули родительский дом. Время для Вийви остановилось, и ее стало преследовать чувство, что она больше никому не нужна.