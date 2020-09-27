Вс, 27.09.2020
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Вийви Сынаялг об алкоголизме: я и не заметила, как жизнь пошла под откос

Viivi Sõnajalg saates «Hommik Anuga».

ФОТО: ERR/«Hommik Anuga»

Жена эстонского бизнесмена Вийви Сынаялг рассказала в программе «Hommik Anuga», что смогла перебороть алкогольную зависимость и даже создала центр реабилитации.

Бокал красного вина однажды стал для Вийви и ее сестры-близняшки Сийри привычкой. «Алкоголь начал поглощать мою жизнь, все ее аспекты и личность, изменил химический состав мозга. Я не успела понять, как вся моя жизнь пошла под откос», - рассказывает Вийви, пишет Elu24.ee.

Тяжелые времена пришли тогда, когда ее дети выросли и покинули родительский дом. Время для Вийви остановилось, и ее стало преследовать чувство, что она больше никому не нужна.

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