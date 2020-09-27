Вийви Сынаялг об алкоголизме: я и не заметила, как жизнь пошла под откос

Бокал красного вина однажды стал для Вийви и ее сестры-близняшки Сийри привычкой. «Алкоголь начал поглощать мою жизнь, все ее аспекты и личность, изменил химический состав мозга. Я не успела понять, как вся моя жизнь пошла под откос», - рассказывает Вийви, пишет Elu24.ee.