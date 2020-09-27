Группа «Каста» по видеосвязи выступила в минском дворе. Влади пожелал Беларуси нового президента

Белорусы не только выходят на «женские марши» и «цепи солидарности», но и соседями устраивают тематические посиделки в своих дворах. В субботу, 26 сентября, во дворе жилого комплекса «Минск-Мир» звучала музыка российской хип-хоп-группы «Каста» прямо с концерта музыкантов в Санкт-Петербурге. Музыканты посредством интернет-подключения пообщались с собравшимися белорусами, пожелав им нового президента, рассказывает TUT.BY.
«У нас была идея проводить интересные вечера во дворе. В Instagram мы писали "Касте", Басте, Вакарчуку, Шевчуку, Дорну и многим другим.
- рассказал корреспонденту издания один из организаторов встречи.
Таким образом 26 сентября около 150 белорусов прямо у себя во дворе по Zoom посмотрели онлайн-концерт и пообщались с музыкантами из группы «Каста», передает Rus.tvnet.lv.
В этот вечер группа выступала в питерском клубе Roof Place, где собрались тысячи зрителей. Как добавляет TUT.BY, билеты на концерт «Касты» стоили от 1 600 российских рублей (чуть меньше 18 евро), а минчане смотрели трансляцию бесплатно.
В начале трансляции музыканты отметили, что гордятся белорусами и восхищаются их настойчивостью, а рэпер Влади от себя пожелал Беларуси нового президента.
В свою очередь во время концерта, перед исполнением трека «Выходи гулять», музыканты поделились с российскими зрителями, что концерт транслируется в Минске.
- сказали музыканты, посвятив композицию белорусам.
По словам организатора соседской встречи, он трижды пытался пригласить Макса Коржа, но пока его просьба осталась без ответа. В свою очередь Иван Дорн ответил, что ограничен правами лейбла, поэтому пытается не касаться проектов, связанных с политикой, отметил собеседник TUT.BY.
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