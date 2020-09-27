Редкое явление: пляж Пирита заполонили медузы

Судя по всему, мы имеем дело с ушастой аурелией. Тело аурелии полупрозрачное, розовато-фиолетовых оттенков. Купол медузы в виде круглого плоского зонтика, по краю которого расположены многочисленные тонкие щупальца, свисающие вниз. Диаметр купола до 40 см. Щупальца усеяны стрекательными клетками, убивающими и парализующими мелких животных. При взгляде на купол сверху просматривается желудок, состоящий из четырёх карманов и радиально отходящих от него пищеварительных каналов, пишет Википедия.

ФОТО: Лиана Турпакова

Ушастая аурелия — эврибионтный вид, способный выдерживать значительные колебания температур и солености воды, чем и обусловлено его широкое распространение.

ФОТО: Лиана Турпакова

Прежде считалось, что ушастая аурелия не опасна для человека. Однако в последнее время было зафиксировано несколько случаев довольно сильных ожогов, вызванных этим видом медуз в Мексиканском заливе и у побережья Англии. Медузы этого вида, обитающие в российских морях, для купающихся людей не опасны, действие их яда слабее, чем ожог крапивы.