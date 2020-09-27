Макаревич переболел коронавирусом

Музыкант пояснил, что болезнь протекала в легкой форме. «В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — вспомнил он, сообщает Lenta.ru.

Во время обсуждения российской вакцины Макаревич отметил, что многие граждане уже успели сделать прививку. Музыкант признался, что ему «страшно интересно» узнать, сколько из этих людей заболели. По его мнению, если все привившиеся в порядке, то это можно считать «оглушительной победой нашей фармакологии».