Кристина Асмус рассказала о проблемах со здоровьем

«Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки», — поделилась Асмус. Актриса отметила, что лечение пока не помогло ей вернуть голос: отеки не спадают, а голосовые связки находятся «в критическом состоянии», пишет Lenta.ru.

Асмус добавила, что считает причиной проблем со здоровьем график, которым она «себя довела». «Впервые, наверное, в голове мысль, что это все, конечно, того не стоило», — призналась актриса.