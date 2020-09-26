Фото: вот так выглядит внучка легендарного Яака Йоалы

Самые популярные песни Яака Йоала исполнят артисты молодого поколения, на которых Яак Йоала прямо или косвенно повлиял своим примером, среди них есть и его внучка Кармен Йоала, пишет Elu24 .

«Я не знаю, от дедушки ли мне досталась такая любовь к музыке, но полагаю, если бы у меня был другой дедушка другой профессии, я бы все равно стала бы петь. Мне нравится музыка и всегда хотелось петь», - добавила девушка.