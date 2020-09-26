Фото: вот так выглядит внучка легендарного Яака Йоалы

В этом году, 26 июня, исполнилось 70 лет со дня рождения легендарного эстонского певца Яака Йоалы. В честь этого в октябре пройдет серия концертов в четырех городах Эстонии.
Самые популярные песни Яака Йоала исполнят артисты молодого поколения, на которых Яак Йоала прямо или косвенно повлиял своим примером, среди них есть и его внучка Кармен Йоала, пишет Elu24.
«Я всегда занималась пением. Сейчас я занимаюсь с Лаурой Пыльдвере», - говорит Кармен Йоала.
«Я не знаю, от дедушки ли мне досталась такая любовь к музыке, но полагаю, если бы у меня был другой дедушка другой профессии, я бы все равно стала бы петь. Мне нравится музыка и всегда хотелось петь», - добавила девушка.
Помимо Кармен на концертах выступят: Таня Михайлова-Саар, Уку Сувисте, Карл-Эрик Таукар и Танель Падар.
Также на сцене выступит ансамбль музыкального сопровождения из 13 исполнителей. Серия юбилейных концертов будет называться в честь одной из самых известных песен Яака Йоала «Улыбнись» (Naerata).