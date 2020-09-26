Никита Джигурда: по рюмочке с Волочковой накатим, а играем так, словно выпили по пузырю

Балерина, облаченная в футболку с надписью «Никто не уйдет отсюда девственницей», умоляла Джигурду привезти ей чудище для сексуальных утех. При этом Настя млела в объятиях эпатажного актера. Все, кто посмотрел ролик, обвинил обоих в пьянстве и неадекватности. Оскорбленный Никита Борисович решил объяснить, что именно происходило в тот вечер, пишет Starhit.ru.

«Я называю Анастасию доченькой не просто так. Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости вместе со своей женой Мариной Анисиной, мы троллим. Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно выпили каждый по пузырю. Что же касается того видео, то происходило все на дне рождения Юрия Макеева — эксперта международного уровня. И когда мы все это записали, то сняли пьяные маски, а потом еще придумывали названия вместе с гостями», — поделился актер.

Как утверждает Никита, его супруга спокойно относится к тому, что он проводит время с разными женщинами. Фигуристка преимущественно живет во Франции вместе с детьми. «Я все-таки артист. Но Марина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют», — отметил Джигурда.

Напомним, что слухи об алкоголизме Анастасии Волочковой ходят давно. Она уже пыталась оправдаться в прошлом году. «Могу себе позволить шампанское после того как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма», — отмечала Волочкова в программе НТВ «Однажды».