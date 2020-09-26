Названа главная российская актриса десятилетия

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как число проектов с участием артистки, число главных ролей, зарубежные проекты, вовлеченность в рекламные кампании фильмов, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Instagram, общий бюджет пяти самых дорогих картин с участием актрисы и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга, передает Lenta.ru.

Список возглавила Светлана Ходченкова. Она отметилась рекордным количеством главным ролей и получила премию «Золотой Орел» за женскую роль второго плана в фильме «Довлатов».

На втором месте оказалась Александра Бортич. Пять самых популярных лент с ее участием привлекли более 30 миллионов зрителей.

Замкнула тройку Елена Лядова. Она появлялась в таких фестивальных хитах, как «Елена», «Левиафан» и «Географ глобус пропил».