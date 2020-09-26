СМИ: беременная Кети Топурия готовится к свадьбе с 35-летним бизнесменом

По словам Кети Топурии, предложение руки и сердца Деньгов ей сделал еще два месяца назад. Все это время она готовится к свадьбе. Причем поклонники и ранее замечали дорогое кольцо на безымянном пальце знаменитости, пишет Topnews.ru.

Как пишет «СтарХит», в Сети также стали говорить об интересном положении Кети Топурии. Якобы 33-летняя звезда ждет второго ребенка. До этого Топурия родила дочь в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Последнее опубликованное в соцсетях видео из гримерки Топурии только подлило масло в огонь. В кадре певица сидит за столом в белом платье, стол едва прикрывает ее живот.