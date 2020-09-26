Селена Гомес показала шрам, которого всегда стеснялась

У себя на странице в Instagram Селена Гомес опубликовала честное фото, на котором она позирует в купальнике, а возле ее ноги можно увидеть заметный шрам. Он остался у нее после операции по пересадке почки, пишет Medikforum.ru.

«Сначала мне было очень сложно показывать шрам. Я не хотела, чтобы его было видно на фото, и носила закрытую одежду. Но теперь я как никогда уверена в себе — и горжусь этим», - написала певица.