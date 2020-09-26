Саша Бортич о митингах против репрессий: во мне будто открылся ящик Пандоры

Бортич призналась, что ей всегда казалось, что она не тот человек, который может говорить, потому что не очень разбирается в политике, пишет Rus.tvnet.lv.

"Я была не готова, что ли. А сейчас во мне будто открылся ящик Пандоры, который, мне кажется, уже не закроется", - цитирует блондинку Esquire.

29 сентября 2019 года в Москве прошел митинг против репрессий и за освобождение политзаключенных. В тот день Бортич умоляла режиссера поставить ее сцену на самое утро, чтобы успеть на митинг. Напомним, что все началось с момента, когда актеры стали выходить на одиночные пикеты в поддержку Павла Устинова.

"Это особенный случай, когда актеры объединились и использовали свое влияние... Здорово, конечно, но на меня вылилась уйма грязи за эти дни в интернете… но хорошего все равно больше, мне многие люди пишут "спасибо!", - говорит Саша.

Тогда снимки Бортич и других актеров у здания Администрации президента облетели все соцсети. Это дало результат. Вскоре прокуратура объявила о планах пересмотра приговора, а Следственный комитет заявил о прекращении дела о массовых беспорядках.

Бортич также намекнула, что она хочет отойти от полных метров, в которых "все классно". Она подтвердила, что невероятно любит театр и свои спектакли. Если для этого потребуется размазывать грязь по лицу - она это сделает.