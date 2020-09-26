Шура неловко оправдался за свое скотское поведение на шоу: Вы меня видели под всем!

Спустя некоторое время артист решил объяснить ситуацию и рассказать, почему так получилось. В личном блоге певец опубликовал пост с разъяснениями. Как отметила звезда, не в ее правилах оправдываться, но ситуация обязывает.

«Скажу следующее, вы меня видели всяким и под всем!», – написал Шура. Он заявил, что последнее время больше не может пить литрами – здоровье все-таки уже не то. Именно из-за этого артиста «унесло» с трех бокалов вина, которые были выпиты перед съемками, пишет Dni.ru.

Александр Медведев признался, что ему стыдно, ведь он подвел людей и был «не в адеквате». При этом артист набросился на всех, кто обвинил его в алкоголизме. Он спросил у читателей, а лучше ли они, когда пьяные, много ли сами-то понимают в таком состоянии? Певцу неприятно, что из него тут же сделали алкоголика и наркомана. «Я такой же человек, как и вы!» – заявил Шура.