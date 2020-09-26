Пелагея запретила хоккеисту Телегину видеться с дочерью

Адвокат нападающего ЦСКА Марианна Мировая рассказала, что 25 сентября состоялось очередное заседание по бракоразводному процессу между ее клиентом и артисткой. «Иван по-прежнему не видится с дочерью. Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком».

Уточняется, что судья Юлия Галянина взяла паузу в рассмотрении дела до 19 октября, передает Lenta.ru.

Пелагея вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого артистка с 2010 по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.