40 дней и не прошло: роман вдовы Марьянова и экс-солиста группы «Доктор Ватсон»

После смерти актера даже 40 дней не прошло.

Откровенное интервью «Комсомольской правде» дал экс-музыкант из группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров. По его словам, о смерти Марьянова он узнал почти сразу, а после написал Бик в соцсетях, начали переписываться.

Вскоре мужчина предложил встретиться, на первую встречу в кафе вдова Марьянова принесла суп – накормить холостого мужчину, заверяет Овчаров.

Мужчина сообщает, что Бик – «умная женщина», как-то она заехала к нему домой – квартира в 20 минутах от кладбища, где похоронен Марьянов. Сначала вдова заехала на могилу, а потом к ухажеру. После музыкант оставался и в квартире актера.

«На кухне стояла фотография Дмитрия в траурной рамке. Сижу за столом, пью чай, Ксения забирается ко мне на колени, целует», – сообщил певец.

Также Овчаров рассказал, что вдову Марьянова не интересовал дом отца актера, только 3-комнатная квартира в центре и «однушка». По данным журналистов, сейчас Ксения Бик судится за дом с 81-летний отцом Дмитрия. В суде за наследство актера борются они и 24-летний сын актера.

По просьбе Бик музыкант ушел из группы, не сообщал о романе, хотя они появлялись на общих мероприятиях. А потом они начали ссориться, решили расстаться. Овчаров предполагает, что это из-за того, что Ксения нашла «подходящего мужчину».

Музыканта возмутило, что Ксения выступила на Первом канале и рассказала неприятные вещи о Марьянове. Он пытался узнать, зачем она это сделала, но получил оскорбления в ответ.