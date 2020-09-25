40 дней и не прошло: роман вдовы Марьянова и экс-солиста группы «Доктор Ватсон»

Спустя три года после смерти талантливого актера Дмитрия Марьянова вскрылись нелицеприятные подробности личной жизни его вдовы Ксении Бик. Бывший возлюбленный женщины рассказал, что их роман закрутился спустя месяц после смерти артиста. Об этом пишет портал Topnews.ru.
После смерти актера даже 40 дней не прошло.
Откровенное интервью «Комсомольской правде» дал экс-музыкант из группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров. По его словам, о смерти Марьянова он узнал почти сразу, а после написал Бик в соцсетях, начали переписываться.
Вскоре мужчина предложил встретиться, на первую встречу в кафе вдова Марьянова принесла суп – накормить холостого мужчину, заверяет Овчаров.
Мужчина сообщает, что Бик – «умная женщина», как-то она заехала к нему домой – квартира в 20 минутах от кладбища, где похоронен Марьянов. Сначала вдова заехала на могилу, а потом к ухажеру. После музыкант оставался и в квартире актера.
«На кухне стояла фотография Дмитрия в траурной рамке. Сижу за столом, пью чай, Ксения забирается ко мне на колени, целует», – сообщил певец.
Также Овчаров рассказал, что вдову Марьянова не интересовал дом отца актера, только 3-комнатная квартира в центре и «однушка». По данным журналистов, сейчас Ксения Бик судится за дом с 81-летний отцом Дмитрия. В суде за наследство актера борются они и 24-летний сын актера.
По просьбе Бик музыкант ушел из группы, не сообщал о романе, хотя они появлялись на общих мероприятиях. А потом они начали ссориться, решили расстаться. Овчаров предполагает, что это из-за того, что Ксения нашла «подходящего мужчину».
Музыканта возмутило, что Ксения выступила на Первом канале и рассказала неприятные вещи о Марьянове. Он пытался узнать, зачем она это сделала, но получил оскорбления в ответ.
Напомним, Дмитрий Марьянов трагически ушел из жизни 15 октября 2017 года. Он получил внутреннее кровотечение в наркологической клинике и не доехал до больницы.