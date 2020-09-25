Как Тарзан из военного с космодрома стал главным стриптизером России

В академии пели песни Кузьмина

Красиво ухаживать за девчонками Сергей научился еще в детстве. Одноклассники вспоминают, что еще в начальных классах он влюбился в девочку, которая жила в соседнем доме, и постоянно носил ее портфель.

– В старших классах он был популярен у девчонок. Однажды даже дружил сразу с двумя – со сверстницей и с девочкой постарше, – вспоминают одноклассники Глушко. – Но дело было не только во внешности. Он был яркой, художественной натурой. Но родители военные, не сразу распознали в нем тягу к шоу-бизнесу. Поэтому у него была изначально одна дорога – на службу в армию.

После школы Сергей Глушко с успехом поступил в академию имени Можайского, которую с успехом закончил в 92-ом году.

– Серега еще с поступления в академию мой лучший, – говорит товарищ Тарзана Сергей Соснягов. – Он учился хорошо, троек у него не было никогда. Мы сошлись на общем увлечении музыкой. Участвовали в самодеятельности, пели песни Владимира Кузьмина.

К слову, уже тогда у Тарзана был его фирменный имидж – накаченное тело и длинные волосы. Кто знает, может шевелюру он до сих пор копирует с Владимира Кузьмина. Как бы там ни было, а после академии творчество для Глушко закончилось и началась суровая служба в армии. После выпуска Глушко как и его отец стал работать в Мирном на космодроме «Плесецк».

– У Сереги была крайне серьезная работа, – вспоминает Сергей Чураков. – На космодроме он служил на стартовой площадке, запускал спутники в космос! Он не раздумывал о своем выборе, хотел пойти по стопам отца. Но судьба распорядилась иначе.

Жил бедно и был зазывалой в магазине

Именно на космодроме уже через год после выпуска Сергей Глушко встретил свою будущую любовь. Елена Переведенцева, как и Тарзан, была военной. С обворожительной блондинкой он прожил пять лет и, по воспоминаниям бывшей супруги, никогда не давал ей повода для ревности. Хотя многие девушки по нему буквально сохли.

– Он был красавец, ходил такой причесанный в кожаном плаще – просто шикарный. Человек с гордо поднятой головой, военная выправка. А я была уже замужем, – смеется одноклассница Сергея Екатерина. – Но он был неприступной стеной. Его первая жена – моя знакомая. И знаете, она до сих пор о нем только хорошо отзывается!