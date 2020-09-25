Как Тарзан из военного с космодрома стал главным стриптизером России

Горячий муж Наташи Королевой в детстве занимался лыжами, пел в хоре и учился на одни пятерки, пишет Kp.ru.
Главного стриптизера России Сергея Глушко сейчас все знают под псевдонимом Тарзан. Скандальный плейбой в последнее время мелькает в светской хронике как изменщик своей жене Наталье Королевой. Но когда-то Сергей Глушко был примерным мальчиком из семьи потомственных военных. Он вырос в маленьком закрытом архангельском городке Мирный. Отец – полковник, мать – сотрудница НИИ «Новатор» (работал на космические нужды). Сам Глушко закончил престижную военно-космическую академию Можайского в Северной столице.
Лепил брелоки и делал стенгазету
Мощный торс, загорелая кожа и развязные танцы. Обо всем этом в детстве Сергей Глушко не мог даже и подумать. Будущий стриптизер учился в школе № 3 города Мирный среди детей других военных, где особо ценились дисциплина и успеваемость. Как вспоминают одноклассники, Сережа преуспевал.
– Он всегда учился просто прекрасно. У меня были тройки, а у него максимум одна-две четверки, и все, – вспоминает одноклассница Сергея Екатерина Биссарова. – Он был таким нормальным советским школьником. Очень хорошо рисовал стенгазеты, лепил брелоки, еще и пел в городском ансамбле.
Особой внешностью в детстве будущий Тарзан не выделялся. И только ближе к старшим классам девочки стали обращать на него внимание.
– Я до сих пор помню, что у него день рождения был 8 марта, – улыбается Екатерина. – Но он этого не стеснялся. Сначала Сережка был маленький, худенький, светленький. И только потом стал заниматься спортом и вытянулся.
Хорошая учеба и спорт были не случайным выбором Сергея. С самого детства он готовился пойти по стопам отца на военную службу, и мечтал поступить в престижную военно-космическую академию имени Можайского.
– Я Серегу тренировал с 5 по 11 класс, – вспоминает тренер Тарзана по лыжам Василий Чураков. – Он хорошо учился в школе, был в сборной города по лыжным гонкам. Физически крепкий от природы и очень усердный – если он выступал на соревнованиях, то становился призером. Я хорошо знаю его папу. Он был тогда в звании полковника, скажу вам, мужчина такой очень серьезный был.
Жизнь Тарзана в Мирном была сильно далека от богемной. Добиваться успеха ему приходилось потом и травмами. Времени на отдых у него почти не было.
– У нас были двухразовые тренировки, поэтому Серега вкалывал с детства по-взрослому, - делится Чураков. – Шесть тренировочных дней. Первая тренировка – утром до школы в 6:15 в спортивном зале или бег по три километра, а потом уже вечером на лыжах или кросс по 10-20 километров. Мало, кто знает об этом. Недавно Серега приехал в Мирный с двумя своими учениками из шоу-бизнеса, мы смеялись и вспоминали, как бежали кросс 10 километров при 25-градусном морозе. Эти юные шоумены как услышали это, так им аж поплохело. Они даже не понимают, что такое бывает.
В академии пели песни Кузьмина
Красиво ухаживать за девчонками Сергей научился еще в детстве. Одноклассники вспоминают, что еще в начальных классах он влюбился в девочку, которая жила в соседнем доме, и постоянно носил ее портфель.
– В старших классах он был популярен у девчонок. Однажды даже дружил сразу с двумя – со сверстницей и с девочкой постарше, – вспоминают одноклассники Глушко. – Но дело было не только во внешности. Он был яркой, художественной натурой. Но родители военные, не сразу распознали в нем тягу к шоу-бизнесу. Поэтому у него была изначально одна дорога – на службу в армию.
После школы Сергей Глушко с успехом поступил в академию имени Можайского, которую с успехом закончил в 92-ом году.
– Серега еще с поступления в академию мой лучший, – говорит товарищ Тарзана Сергей Соснягов. – Он учился хорошо, троек у него не было никогда. Мы сошлись на общем увлечении музыкой. Участвовали в самодеятельности, пели песни Владимира Кузьмина.
К слову, уже тогда у Тарзана был его фирменный имидж – накаченное тело и длинные волосы. Кто знает, может шевелюру он до сих пор копирует с Владимира Кузьмина. Как бы там ни было, а после академии творчество для Глушко закончилось и началась суровая служба в армии. После выпуска Глушко как и его отец стал работать в Мирном на космодроме «Плесецк».
– У Сереги была крайне серьезная работа, – вспоминает Сергей Чураков. – На космодроме он служил на стартовой площадке, запускал спутники в космос! Он не раздумывал о своем выборе, хотел пойти по стопам отца. Но судьба распорядилась иначе.
Жил бедно и был зазывалой в магазине
Именно на космодроме уже через год после выпуска Сергей Глушко встретил свою будущую любовь. Елена Переведенцева, как и Тарзан, была военной. С обворожительной блондинкой он прожил пять лет и, по воспоминаниям бывшей супруги, никогда не давал ей повода для ревности. Хотя многие девушки по нему буквально сохли.
– Он был красавец, ходил такой причесанный в кожаном плаще – просто шикарный. Человек с гордо поднятой головой, военная выправка. А я была уже замужем, – смеется одноклассница Сергея Екатерина. – Но он был неприступной стеной. Его первая жена – моя знакомая. И знаете, она до сих пор о нем только хорошо отзывается!
Сергей очень любил Елену и пытался окружить ее заботой. Чтобы купить ей цветы на праздник, он ездил в областной центр в Архангельск, проводя по четыре часа в дороге. Пытался обустроить квартиру, которую получил от космодрома. Рисовал картины, чтобы украсить стены, своими руками соорудил камин. Но с деньгами в семье были большие проблемы – платили мало. Тарзан пытался подрабатывать, чтобы обеспечить жену. Одно время даже был зазывалой в магазине, кричал, чтобы прохожие заходили. Но дела шли плохо, из-за этого отношения между супругами расстроились. В один момент будущий Тарзан устал от провинциального безденежья и решил бросить все и поехать покорять Москву. Развод прошел без скандалов.
– Если вы не работали в 90-х годах, не пытались прокормить семью, вам сложно понять, – объясняет друг Тарзана Соснягов. – Как офицера – честнее я человека не встречал. Но было очень сложно служить в армии, когда не платили зарплату. Вот вам и ответ на все вопросы о его переезде.
У нас с Наташей все хорошо
Через несколько лет о Сергее узнала вся страна. Слава стриптизера докатилась и до Мирного. Но военный городок не стыдится профессии своего земляка. К слову, измена Тарзана их тоже не смущает.
– В городе об этом говорили, в местной газете статья была даже про то, как наш земляк ушел в шоу-бизнес! – вспоминает Екатерина. – Он хороший, выбился сам, познакомился с Наташей. Я знаю, что у них на самом деле любовь! А если такое сейчас случилось, значит это его путь.
При этом свой родной Мирный Тарзан не забывает и часто навещает своих друзей детства.
– Из спорта он ушел, когда было мутное время, все крутились – кто как может, – поясняет детский тренер Тарзана. – Он смог себя поставить, молодец! А многие его критикуют. Например, говорят, что отец живет теперь в Беларуси, а Серега не везет его в Москву. Так вот вам скажу, Серега недавно приезжал, я у него спрашивал. Он ответил, что папе там хорошо и он не хочет переезжать.
Что же касается, отношений с Наташей Королевой, то по словам друзей, у супругов сейчас все хорошо. Сам же плэйбой не сильно беспокоится о том, что о нем пишет пресса.
– Недавно говорил с ним по телефону. Конечно, мы обсуждали случившееся. Но скажу вам, он в хорошем настроении! – пояснил друг Тарзана Сергей.
Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале.