Пт, 25.09.2020
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым пыталась с ним развестись за месяц до его гибели

Автомобиль Jeep Grand Cherokee актёра Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади.

ФОТО: Roman Kanashchuk/Roman Kanashchuk/TASS

СМИ выяснили неожиданные подробности семейной жизни погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьером интернет-магазина Сергея Захарова. Адвокаты актера предполагают, что по этой причине с него требовали всего 1 рубль, пишет портал TOPNews.ru.

57-летний доставщик деликатесов длительное время не жил с законной супругой, женщина подала на развод. При этом супруг также подавала заявление о признании ее потерпевшей в деле о гибели Захарова.

Погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым - Сергей Захаров, работал курьером.

ФОТО: скриншот с youtube.com/Москва 24

Как пишет «МК», в мае этого года в рязанском суде зарегистрировали заявление между Маргаритой и Захаровым о разводе.

В заявлении женщина рассказала, что брак регистрировала еще в 1993 году, но спустя полгода после этого она перестала жить с мужем совместно.

В отношениях «отсутствует чувство любви и взаимопонимания», брачные отношения были прекращены еще два года назад, у каждого появилась своя личная жизнь.

«Примирение между мной и ответчиком не возможны»,

– пишет Маргарита Захарова в своем заявлении.

Преград для развода не могло быть – у супругов не было несовершеннолетних детей, совместно нажитого имущества. Несмотря на подачу заявления, Маргарита оставалась супругой Захарова. По этой причине она смогла стать потерпевшей в суде после того, как Сергей погиб, получив смертельные травмы в ДТП с Ефремовым.

Супруга Захарова в суде потребовала всего один рубль, напоминают адвокаты Ефремова. При этом Захарова последние годы жил с гражданской женой Ириной, она не смогла заявить свои права на наследство гражданского супруга.

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