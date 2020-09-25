Жена погибшего в ДТП с Ефремовым пыталась с ним развестись за месяц до его гибели

57-летний доставщик деликатесов длительное время не жил с законной супругой, женщина подала на развод. При этом супруг также подавала заявление о признании ее потерпевшей в деле о гибели Захарова.

Погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым - Сергей Захаров, работал курьером. ФОТО: скриншот с youtube.com/Москва 24

Как пишет «МК», в мае этого года в рязанском суде зарегистрировали заявление между Маргаритой и Захаровым о разводе.

В заявлении женщина рассказала, что брак регистрировала еще в 1993 году, но спустя полгода после этого она перестала жить с мужем совместно.

В отношениях «отсутствует чувство любви и взаимопонимания», брачные отношения были прекращены еще два года назад, у каждого появилась своя личная жизнь.

«Примирение между мной и ответчиком не возможны»,

– пишет Маргарита Захарова в своем заявлении.

Преград для развода не могло быть – у супругов не было несовершеннолетних детей, совместно нажитого имущества. Несмотря на подачу заявления, Маргарита оставалась супругой Захарова. По этой причине она смогла стать потерпевшей в суде после того, как Сергей погиб, получив смертельные травмы в ДТП с Ефремовым.