Песни Маликова и Гагариной, речь Малкина и танец с мамой. Как Овечкин отметил 35-летие?

Многие поклонники российского нападающего в этот день проверяли Instagram, чтобы увидеть кадры с вечеринки, но Овечкин 17 сентября ничего не публиковал. Всё дело в том, что хоккеист решил устроить вечеринку неделю спустя.

Праздник отмечали в огромном банкетном зале Orion Hall Moscow, который вмещает до 450 гостей. Для гостей вечера была подготовлена целая программа, а началось всё с видео о карьере Овечкина и его личной жизни. Затем в зал эффектно ворвался сам именинник.

Сложно сказать точно, сколько на празднике было гостей, но многие из них всем известны.

На сцене в этот вечер пели Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Мот, Валерий Меладзе, Александр Ревва, HammAli & Navai, Artik & Asti, Катя Лель, рэпер Кравц.

Главный тост вечера - от Евгения Малкина.

Многие хоккеисты, с которыми Овечкин играл или играет сейчас, прислали видеообращения. Также во время одного из тостов супруга Овечкина Настасья рассказала, как её муж хотел отметить день рождения именно в Москве с родными и друзьями.

У пары очень трогательные отношения, они часто держатся за руки и целуются.

Один из самых трогательных моментов вечера – танец Александра с мамой, Татьяной Овечкиной.