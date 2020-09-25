TikTok не платит блогерам, но откуда берутся бешеные деньги? История Дани Милохина

История Дани

Как рассказывает издание GQ, еще год назад Даня Милохин работал официантом в Анапе. Парню было 17 лет, он только съехал от приемных родителей*, которые относительно недавно забрали его из детского дома.

*Зимой 2020-го в интервью Ксении Хоффман в ее YouTube-шоу «Пушка» обмолвился, что причины того, что родители отдали его и старшего брата в детдом, крылись в алкоголизме отца, с чем мать мириться не желала.

Школу он бросил, чтобы стать блогером и не тратить время на учебу. У него была тысяча подписчиков во «ВКонтакте», и этого ему хватало. Но в один момент парень скачал TikTok, а туда ради забавы залил видео, которое вскоре набрало миллионы просмотров.

В Анапе Даня не собирался оставаться надолго. В декабре 2019 года ему исполнилось 18 лет. Он получил выплату от государств­а в размере 200 тысяч рублей (примерно 2200 евро), и эти деньги пошли на новый смартфон и билет до Москвы. На начинающего блогера обратили внимание менеджеры из WildJam (крупнейшего в России агентства по работе с блогерами). Там Дане было предложено создать TikTok-дом – объединение блогеров, которые живут под одной крышей и занимаются созданием контента круглые сутки. Был создан дом под названием Dream Team.

TikTok-дом

Такое понятие среди тиктокеров уже было в США.

Участники такого дома проводят вместе все время: ­работают, отдыхают, придумывают идеи для роликов и челленджей, ездят на экскурсии. Благодаря этому у них много контента, и, конечно, денег. Отношения блогеры строят также среди соседей по дому. Все это делается для фанатов. Блогера, который ленится и недостаточно активен в жизни команды, могут выгнать коллективным решением. Так же приглашают и новых участников объединения.

Откуда деньги?

Сам TikTok блогерам не платит, но есть рекламодатели, среди которых – поп-исполнители и бренды.

Реклама песен является основным видом заработка в TikTok. Как это работает? Блогер создает челленджи, записывает скетчи и так далее под нужный трек. Видео становится вирусным, попадает в рекомендации. Вы можете не быть фанатом Моргенштерна, но после 15 минут в TikTok вы будете знать его основные хиты. Работает лучше, чем радио и ТВ.

Такие компании, как Pepsi и Honor, также платят за рекламу – например, той же аудиодорожки, которая ассоциируется с брендом. Такая реклама будет дороже.

Собственная песня

Создание своей композиции – основной тренд для многих тиктокеров. Так, во время режима самоизоляции песня «Я дома» Дани Милохина стала настолько популярна, что его позвали в «Вечерний Ургант», а также Тимати и Джиган звали писать совместный трек.

«Я дома»: