7-летний сын Плющенко и Рудковской за год заработал 12 милионов рублей

Продюсер Яна Рудковская рассказала о годовом заработке их с Евгением Плющенко сына Саши, которому сейчас 7 лет.

Продюсер сообщила, что за год доход Гном Гномыча составил 12 миллионов рублей. По словам жены олимпийского чемпиона фигурному катанию, с этой суммы платятся все налоги.

У Саши очень много нашивок – его поддерживают спонсоры. К тому же ребенку дарят одежду, ему ее постоянно присылают.

Заработки мальчика составляют доходы от рекламы, из полученных средств оплачиваются услуги домашнего персонала. По словам Яны Рудковской, которая стала участницей шоу «Алена, блин! » в интернете, ее ребенок заработал на квартиру и машину.

У ребенка открыт счет во Франции, с которого его родители не могут по законодательству снять деньги до 18-летия сына. Туда направляются средства, получаемые за шоу за границей.

Гном Гномыч рассказал, куда хотел бы направить деньги со своего счета. Он заявил, что купит себе оружие, а также машины и дом. Саша признался, что оружие ему нужно потому, что он «спецназер» и хочет пойти служить в эти войска.