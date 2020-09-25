Ученые Тартуского Университета выяснили, почему Covid-19 стал смертельно опасным

Интерфероны являются естественной частью иммунной системы и отвечают за немедленную реакцию на вирусные инфекции, потому что для формирования крепкой иммунной системы, в том числе аутоантител, требуется время. Интерфероны позволяют клеткам повышать собственную устойчивость к вирусам.

Однако исследователи обнаружили, что в одном случае аутоантитела блокируют действие интерферонов, а в другом - их выработка подавлялась из-за генетических дефектов. Это приводит к дефициту действия интерферонов у некоторых больных Covid-19, причины тяжелого заболевания которых остаются загадкой.

Результаты исследования, опубликованные исследователями в области медицины из Тартуского университета, помогают объяснить, почему некоторые молодые люди, у которых нет серьезных сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет второго типа, попадают в реанимацию с Covid-19.

Вклад эстонцев

Исследователи в области медицинских наук из Тартуского университета во главе с Каем Кисанди, ведущим исследователем клеточной иммунологии, который является одним из ответственных авторов исследовательской статьи, опубликованной в журнале Science, также внесли важный вклад в изучение аутоантител.

Наша рабочая группа имеет многолетний опыт исследований, связанных с интерферонами, и он был высоко оценен консорциумом. Мы показали, что аутоантитела от пациентов с Covid-19 блокируют все подтипы интерферона альфа, которых всего 12. Нейтрализация интерферонов приводит к слабым антивирусным барьерам и, следовательно, способствует более быстрому распространению вируса, 6

- пояснил Кисанди.

По словам Кисанди, наличие аутоантител также следует учитывать при передаче плазмы от уже перенесших болезнь людей пациентам из группы риска.

Однако риск невелик, потому что доноры плазмы - это в основном люди, перенесшие болезнь дома с умеренными симптомами - и им за это большое спасибо. Пока что мы не обнаружили никаких аутоантител к интерферонам у таких пациентов. 6