Бразильский карнавал перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса COVID-19

Ежегодный бразильский карнавал, который в Рио-де-Жанейро должен был пройти в феврале 2021 года, перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, пишут Аргументы.
Глава независимой лиги школ самбы Жоржи Кастанейру уточнил, что традиционный бразильский карнавал не отменяют, а переносят его дату, - сообщает kp.ru.
В феврале проводить карнавал в Рио-де-Жанейро невозможно. Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В лиге школ самбы ожидают информации о том, когда в Бразилии появится вакцина и будет проведена иммунизация. По словам Жоржи Кастанейру, пока неясно, когда можно будет провести традиционный праздник музыки и танцев. Как он отметил, традиционный формат требует большего времени на подготовку, поэтому лига рассматривает другие варианты.
Кастанейру пообещал, что лига будет держать в курсе событий тех, кто зависит от карнавала. По его версии, возможно, безопасные для проведения фестиваля условия появятся не раньше апреля будущего года.