Бразильский карнавал перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса COVID-19

В феврале проводить карнавал в Рио-де-Жанейро невозможно. Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом. В лиге школ самбы ожидают информации о том, когда в Бразилии появится вакцина и будет проведена иммунизация. По словам Жоржи Кастанейру, пока неясно, когда можно будет провести традиционный праздник музыки и танцев. Как он отметил, традиционный формат требует большего времени на подготовку, поэтому лига рассматривает другие варианты.