«Хочу убрать диабет»: Максим Фадеев назвал отметку, до которой собирается похудеть

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев наделал много шума своим невероятным похудением. Дело в том, артист смог скинуть целый центнер веса и не собирается останавливаться. Ранее он публиковал фото, которые ярко демонстрирует прогресс. Фадеев «влез» в свои старые шорты. Он сумел полностью поместиться в одну штанину, пишет Пятый канал.
Экстремальное похудение звезды вызвало немало споров и обвинений. Диетологи и эндокринологи пророчили продюсеру проблемы со здоровьем и обвиняли во его лжи.
Сам Фадеев в шоу на YouTube-канале Metametrica посетовал, что его «залили помоями» врачи всех специальностей и профилей. Он также отметил, что мог бы засудить конкретного медика, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».
Продюсер объявил, что похудел уже на 110 килограмм — ровно в половину и собирается продолжать скидывать вес. Фадеев даже назвал отметку, к которой стремится.
— заявил артист.