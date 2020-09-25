«Хочу убрать диабет»: Максим Фадеев назвал отметку, до которой собирается похудеть

Экстремальное похудение звезды вызвало немало споров и обвинений. Диетологи и эндокринологи пророчили продюсеру проблемы со здоровьем и обвиняли во его лжи.

Сам Фадеев в шоу на YouTube-канале Metametrica посетовал, что его «залили помоями» врачи всех специальностей и профилей. Он также отметил, что мог бы засудить конкретного медика, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».