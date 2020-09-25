Пт, 25.09.2020
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«Хочу убрать диабет»: Максим Фадеев назвал отметку, до которой собирается похудеть

Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот с Instagram

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев наделал много шума своим невероятным похудением. Дело в том, артист смог скинуть целый центнер веса и не собирается останавливаться. Ранее он публиковал фото, которые ярко демонстрирует прогресс. Фадеев «влез» в свои старые шорты. Он сумел полностью поместиться в одну штанину, пишет Пятый канал.

Экстремальное похудение звезды вызвало немало споров и обвинений. Диетологи и эндокринологи пророчили продюсеру проблемы со здоровьем и обвиняли во его лжи.

Сам Фадеев в шоу на YouTube-канале Metametrica посетовал, что его «залили помоями» врачи всех специальностей и профилей. Он также отметил, что мог бы засудить конкретного медика, но не будет этого делать, потому что «доктор слишком маленький».

Продюсер объявил, что похудел уже на 110 килограмм — ровно в половину и собирается продолжать скидывать вес. Фадеев даже назвал отметку, к которой стремится.

Девяносто! Хочу добиться. Хочу убрать диабет. И я его уберу!

— заявил артист.

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