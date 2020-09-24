Дочь Анджелины Джоли надела юбку, и кажется, передумала становиться мальчиком

Поклонники звездной семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта заметили, что в августе 2020 года их дочка сменила свой образ. Шайло Джоли-Питт известна тем, что с раннего возраста хотела стать мальчиком и откликалась на имя Джон. В повседневной жизни Шайло предпочитала надевать исключительно мальчиковую одежду и ходить с короткими волосами.

Пользователи сети предполагают, что Шайло передумала становиться мальчиком. Она отрастила волосы и завязала их в хвост. Девочка надела не штаны, а шорты-юбку.

Родители девочки предпочитают не давать отдельных интервью насчет пола дочки. Один из инсайдеров поделился тем, что звездные родители во всем поддерживают дочку. Они даже посоветовали ей одну неделю пожить в образе девочки, а потом на неделю перевоплотиться в мальчика. Так ей будет легче определиться.