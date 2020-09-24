Чт, 24.09.2020
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Дочь Анджелины Джоли надела юбку, и кажется, передумала становиться мальчиком

Анджелина Джоли с детьми Шайло Нувель и Захарой Марли.

ФОТО: Andrea Staccioli/Insidefoto via www.imago-images.de/imago images/Insidefoto

Пользователи сети обсуждают фотографии дочки Джоли. Она сменила образ: отрастила волосы и надела юбку, пишет портал 7days.ru.

Поклонники звездной семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта заметили, что в августе 2020 года их дочка сменила свой образ. Шайло Джоли-Питт известна тем, что с раннего возраста хотела стать мальчиком и откликалась на имя Джон. В повседневной жизни Шайло предпочитала надевать исключительно мальчиковую одежду и ходить с короткими волосами.

Пользователи сети предполагают, что Шайло передумала становиться мальчиком. Она отрастила волосы и завязала их в хвост. Девочка надела не штаны, а шорты-юбку.

Родители девочки предпочитают не давать отдельных интервью насчет пола дочки. Один из инсайдеров поделился тем, что звездные родители во всем поддерживают дочку. Они даже посоветовали ей одну неделю пожить в образе девочки, а потом на неделю перевоплотиться в мальчика. Так ей будет легче определиться.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло

ФОТО: скриншот

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