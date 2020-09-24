Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

Отец известного российского певца Филиппа Киркорова госпитализирован в Москве. У 88-летнего народного артиста Болгарии Бедроса Киркорова возникли проблемы с сердцем, а именно нарушился ритм мышечного органа.

По данным Пятого канала, около часа назад Бедроса Киркорова привез в больницу личный водитель. Сейчас он находится в отделении хирургического лечения. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Супруга отца народного артиста РФ Филиппа Киркорова 88-летнего Бедроса Филипповича прокомментировала слухи о его госпитализации из-за проблем с сердцем.

Людмила Киркорова (Смирнова) сообщила, что в последнее время Бедрос действительно неважно себя чувствовал. Во время отдыха в санатории на юге России у него периодически наблюдался сбой сердечного ритма. По возвращении домой отец знаменитого певца лег на плановое обследование.

«Нормально он себя чувствует. Он там сдает сейчас анализы. Мы с ними договаривались еще в августе. Когда были в санатории, там у него была аритмия от излишнего потребления воды и некоторых препаратов, которые насоветовали медики. Знаете, там эти центры и прочее», — пояснила Людмила.

Женщина отметила, что пока не созванивалась супругом. Однако подчеркнула, что помимо нарушения сердечного ритма других проблем со здоровьем у Бедроса Киркорова не наблюдалось.

«Я вчера вечером ему звонила, он сказал: „Мы завтра ложимся“. Его врач отдыхала в Сочи, в санатории тоже, но в другом. Она вернулась и все. Была договоренность, что он ляжет, анализы сдаст, все проверит. Прошло у него все или не прошло. Ну, а так внешне вроде бы ничего», — подытожила собеседница.

Бедрос Киркоров — отец певца Филиппа Киркорова — родился 2 июня 1932 года в Болгарии. Его родственники не имели ни малейшего отношения к искусству. Решив идти по стопам папы, в свои 17-ть Бедрос уже окончил училище по специальности сапожник-модельер.

Вскоре Киркоров понял, что не представляет свою жизнь без сцены и вопреки всему поступил в музыкальное училище, по окончании которого тут же был принят в труппу Варненской оперы.

Заниматься творчеством Бедрос продолжил и будучи в армии — пел в военном ансамбле. В 1962-м перебрался в Москву, где продолжил обучение в Театральном институте имени Луначарского. В студенческие годы артист записал более 50 песен, а студия грамзаписи «Мелодия» выпустила большой диск из его 12 песен и десять маленьких пластинок. За годы карьеры ему повезло работать сразу с несколькими знаменитыми оркестрами: Юрия Силантьева, Эдди Рознера, Леонида Утесова и другими.