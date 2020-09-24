Новое гнездышко: Прилучный и Карпович поселились в просторном особняке

После развода с коллегой по цеху Агатой Муцениеце у артиста остался большой загородный дом в элитном поселке. Сейчас особняк, купленный за 180 миллионов рублей (2 миллиона евро), выставлен на продажу. Поговаривают, что идея избавиться от жилплощади, в которой Павел Прилучный жил с женой и детьми, пришла в голову новой зазнобе актера Мирославе Карпович.

По слухам, на днях звезда сериала «Мажор» въехала в четырехэтажный дом. По словам коллег Прилучного, которые пожелали сохранить анонимность, особняк находится недалеко от поселка «Трувиль» – именно там Павел проживал с супругой и наследниками.

«Прилучный весь в кредитах. Дом и машины – за все еще надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своем доме», – рассудил источник, а после добавил, что денег на приобретение недвижимости у звезды сериала «Мажор» сейчас нет. Как оказалась, за выставленный на торги особняк актер все еще не расплатился. Павел должен банку порядка 70 миллионов рублей (776 600 евро).

В новом гнездышке артиста практически нет мебели, зато оборудован бассейн. Дом – далеко не новостройка, без излишеств, однако очень просторный.