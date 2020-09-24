Уборщица случайно победила на выборах в России

На выборах главы сельского поселения в Костромской области случайно одержала победу уборщица здания администрации. Как сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя эту информацию, любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него,
Публикация о том, что уборщица стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, появилась в Telegram-канале «Подъем». Сама женщина призналась, что была лишь техническим кандидатом.
Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.
«Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», – пояснила Гришина.
Секретарь ЦИК уточнила, что сроки принятия мандата регулирует местное законодательство. По словам Гришиной, победительница может отказаться от должности, но ей нужно иметь в виду, что в региональных законах за это могут быть прописаны санкции, в том числе финансовые, такие как возмещение расходов на проведение выборов.