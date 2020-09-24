Уборщица случайно победила на выборах в России

На выборах главы сельского поселения в Костромской области случайно одержала победу уборщица здания администрации. Как сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя эту информацию, любой победивший на выборах кандидат должен принять мандат либо отказаться от него,

Публикация о том, что уборщица стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, появилась в Telegram-канале «Подъем». Сама женщина призналась, что была лишь техническим кандидатом.

Она отметила, что не умеет работать с документами и не знает, что входит в обязанности главы поселения.

«Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», – пояснила Гришина.