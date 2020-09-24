Эти кошки такие прелестные, что вы потеряете дар речи! В T1 открылась невероятная выставка

«Даже самое маленькое из кошачьих - само совершенство», 15

- сказал Леонардо Да Винчи.

Кошки сами по себе уже произведение искусства, а также они стали неотъемлемой частью интернет культуры. Более того, кошачьи сопровождали самых известных людей искусства: кот был у Анри Матисса, у Густава Климта, у Василия Кандинского, у Пабло Пикассо, у Жана-Мишеля Баския и у многих других. Сальвадор Дали часто появлялся на публике со своим оцелотом, а ещё делал безумные сюрреалистические фотографии с котами. По слухам, Энди Уорхол одно время жил в квартире со своей матерью и 25 котами и кошками.

Выставка "Kassid" ФОТО: Ksenia Vassiljeva

Когда вы начали писать картины с кошками?

- «Примерно 20 лет назад. Вообще я писал картины на разные темы: и спортсменов, повседневную жизнь, портреты. Однако кошки это одна из важных тем, к которой я люблю возвращаться», - говорит известный эстонский художник Август Кюннапу.

Почему вы именно решили изображать кошек?

- «Кошки и коты — это таинственные животные, которые живут сами по себе. Еще с древних времен считается, что кошки делятся особой вибрацией и позитивной энергетикой с людьми. Они не настолько нуждаются в людях, сколько делятся с нами чем-то неизмеримым, что приносит нам радость», - добавляет художник.

- У вас дома живет кот?

- Раньше жил, но теперь он живет у родителей. Изображение кошек – это симбиоз многих вещей: люблю наблюдать за кошками вживую, а также рассматривать старые открытки с ними, и еще использовать свою фантазию. 15

На выставке представлено четыре работа Августа Кюннапу. По словам художника, последние годы ему нравится использовать яркие, неоновые цвета в своих работах.

«Кошки» Августа Кюннапу. ФОТО: Ksenia Vassiljeva

Сразу отмечаешь «светящиеся» глаза изображенных кошек Августа, а сами картины будут достойным украшением интерьера, которые не требуют даже рам. Особенно хорошо такие яркие работы смотрятся на темных стенах.

Янис Шилковс – организатор выставки, и именно его посетила идея сделать выставку на данную тематику. По словам Яниса, он выбрал кошек, потому что это особенное животное, очень популярное, пластичное, красивое. «Почему бы и нет», - говорит он.

«Представленных художников больше тридцати. Около двадцати художников из Эстонии, чуточку поменьше из Латвии, и, к сожалению, в этот раз не получилось привезти больше, поэтому только двое из Литвы», - делится Янис.

Понравившиеся картины можно будет приобрести, но поспешите, ведь некоторые работы уже успели забронировать в первый день.

- Как долго будет проходить выставка?

- Выставка будет длиться до 17 января 2021 года. 15

Место: Выставка будет проходить на 2 этаже торгового центра Т1.

Выставка "Kassid" ФОТО: Ksenia Vassiljeva