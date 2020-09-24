Эти кошки такие прелестные, что вы потеряете дар речи! В T1 открылась невероятная выставка

Вчера в Таллинне, в торговом центре T1 открылась выставка «Kassid» («Кошки»), в которой приняли участие больше 30 художников их Эстонии, Латвии и Литвы. У многих художников дома живут коты или кошки, поэтому неудивительно, что они появляются на картинах. А некоторые просто восхищаются этими грациозными животными. Каждый художник изображает котов в свойственном ему стиле. Вы сможете увидеть большую коллекцию картин прибалтийских художников, выполненных в разнообразной манере.
Корреспондент Limon.ee, Ксения Васильева, пообщалась с организаторами выставки и художниками. Читайте статью, чтобы подробнее узнать о концепции выставки.
«Даже самое маленькое из кошачьих - само совершенство»,
- сказал Леонардо Да Винчи.
Кошки сами по себе уже произведение искусства, а также они стали неотъемлемой частью интернет культуры. Более того, кошачьи сопровождали самых известных людей искусства: кот был у Анри Матисса, у Густава Климта, у Василия Кандинского, у Пабло Пикассо, у Жана-Мишеля Баския и у многих других. Сальвадор Дали часто появлялся на публике со своим оцелотом, а ещё делал безумные сюрреалистические фотографии с котами. По слухам, Энди Уорхол одно время жил в квартире со своей матерью и 25 котами и кошками.
Когда вы начали писать картины с кошками?
- «Примерно 20 лет назад. Вообще я писал картины на разные темы: и спортсменов, повседневную жизнь, портреты. Однако кошки это одна из важных тем, к которой я люблю возвращаться», - говорит известный эстонский художник Август Кюннапу.
Почему вы именно решили изображать кошек?
- «Кошки и коты — это таинственные животные, которые живут сами по себе. Еще с древних времен считается, что кошки делятся особой вибрацией и позитивной энергетикой с людьми. Они не настолько нуждаются в людях, сколько делятся с нами чем-то неизмеримым, что приносит нам радость», - добавляет художник.
- У вас дома живет кот?
- Раньше жил, но теперь он живет у родителей. Изображение кошек – это симбиоз многих вещей: люблю наблюдать за кошками вживую, а также рассматривать старые открытки с ними, и еще использовать свою фантазию.
На выставке представлено четыре работа Августа Кюннапу. По словам художника, последние годы ему нравится использовать яркие, неоновые цвета в своих работах.
Сразу отмечаешь «светящиеся» глаза изображенных кошек Августа, а сами картины будут достойным украшением интерьера, которые не требуют даже рам. Особенно хорошо такие яркие работы смотрятся на темных стенах.
Янис Шилковс – организатор выставки, и именно его посетила идея сделать выставку на данную тематику. По словам Яниса, он выбрал кошек, потому что это особенное животное, очень популярное, пластичное, красивое. «Почему бы и нет», - говорит он.
«Представленных художников больше тридцати. Около двадцати художников из Эстонии, чуточку поменьше из Латвии, и, к сожалению, в этот раз не получилось привезти больше, поэтому только двое из Литвы», - делится Янис.
Понравившиеся картины можно будет приобрести, но поспешите, ведь некоторые работы уже успели забронировать в первый день.
- Как долго будет проходить выставка?
- Выставка будет длиться до 17 января 2021 года.
Место: Выставка будет проходить на 2 этаже торгового центра Т1.
Более того выставка будет живой, а это означает, что она будет развиваться в процессе. «Мы очень надеемся, что появятся скульптуры кошек. А еще Лаура Шмидеберга – художница по стеклу – обещала предоставить нам работы – украшения для кошек», добавил Янис.
«В основном мои работы - это абстрактные работы, пишу Старый Город», -делится Сергей Инкатов, также известный художник из Эстонии. Нотки Старого города можно увидеть в его выставочной работе «Житель Города».
«Выставка получилась очень сбалансированной, интересной. Несмотря на то, что тема специфическая для художников, все работы очень профессиональные. Каждый художник показал свою видимость данной темы и выполнил работу именно в своем стиле. Все работы очень разного формата, но галеристам удалось хорошо сбалансировать всю экспозицию»,
- поделился Сергей в интервью.
Также необходимо отметить, что выставка сотрудничает с приютами для животных Varjupaigad MTÜ. По словам Эдварда Кёстера - одного из организаторов выставки и большого почитателя искусства, так как октября является месяцем черного кота, организаторы выставки хотят помочь пристроить черных котов из приютов и найти для них дом. На это пойдут также вырученные средства с выставки. На данный момент организаторы думают как это лучше будет сделать. Эдвард отметил, что половина работ делались специально для этого мероприятия.
Галерея Kunstiruum Estonia сотрудничает с художниками всех национальностей и возрастов.
Немного истории о том, как и почему коты становились героями произведений искусства. Котов приручали постепенно, и, в отличие от собак, они всегда были более независимы. Польза котов для человека, кроме того, что они просто очень милые и уютные в том, что они охотились на змей, мышей и птиц, которые могли повредить урожай или принести вред людям. Поэтому приручение котов началось в древнем Египте, вместе с активным развитием сельского хозяйства. В древнем Египте коты играли важную роль, поэтому к ним относились с почтением. Вплоть до того, что египетская богиня Баста - богиня радости, веселья любви и плодородия — это женщина с головой кошки. Поэтому, убийство кошки в древнем Египте даже могло караться смертной казнью. Однако в средневековье кошкам пришлось не легко. Древняя христианская традиция считала их представителями тёмных сил, их ассоциировали с ведьмами и всякой дьявольщиной, а также связывали с сексуальностью, ленью и похотью. Несколько столетий спустя, начиная с 17 века, коты стали ассоциироваться с домашними животными и таковыми их стали изображать на картинах с людьми.
Интересный факт: например, в Эрмитаже живет целая команда котов с 18 века. Их задача предотвращать размножение крыс и мышей. Таким образом, коты могут быть не только объектом искусства, но и также его защитниками.