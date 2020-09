«Хочу умереть в России»: больной Борис Корчевников отправился по святым местам

Очень спокойное, очень тихое, как все подлинное. И бескопромисно-великое. Святая София в Стамбуле. Небо, зашедшее под камень. Пленённая, но не покорённая. Уже много веков мечеть, но невидимые Ангелы этого храма стоят с Чашей. И знают, почему стоят. И мы с знаем. Поймал себя вот на чем: счастье, что мне выпало жить и, наверно, умереть в России. Стране, в которой я видел самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете. Стране, которая за свои тысячу лет была и остается домом для десятков разных вер и больше сотни народов. И ни разу ни один народ и ни одна вера у нас не утверждалась за счет другой. Стране, в которой невозможно себе представить, чтобы превратить в мечеть храм. Или храм в мечеть. Просто зачем? У нас неповторимые храмы и ни с чем несравнимые по красоте мечети. Стране, в которой против бандитов, напавших на храм, с голыми руками выходят плечом к плечу и мусульмане и христиане, как было недавно на Кавказе. Да, мы в недавнем прошлом сами умудрились разрушать свои святыни: и храмы, и мечети, и памятники прошлого. Но жизнь, из котрой был изгнан Бог - потерпела фиаско. Не забыть бы. Памятником похожему фиаско - только другой, павшей Империи - и стоит уже много веков храм Святой Софии. Из которого на самом деле ничего не ушло. Здесь это чувствуешь очень сильно.

