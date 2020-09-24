«Хочу умереть в России»: больной Борис Корчевников отправился по святым местам

Борис Корчевников провел небольшой отпуск в Стамбуле, где посетил собор Святой Софии. Телеведущий поделился с подписчиками Instagram фотографиями, которые сопроводил размышлениями о жизни и смерти.

«Поймал себя вот на чем: счастье, что мне выпало жить и, наверное, умереть в России. Стране, в которой я видел самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете. Стране, которая за свои тысячу лет была и остается домом для десятков разных вер и больше сотни народов», — написал телеведущий.

По его словам, очень странно, что турецкие власти решили превратить бывший храм в мечеть. Он отметил, что в России такое просто немыслимо.

«Невозможно себе представить, чтобы превратили в мечеть храм. Или храм в мечеть. Просто зачем? У нас неповторимые храмы и ни с чем несравнимые по красоте мечети», — поделился размышлениями Борис.

В последнее время о здоровье телеведущего поступают противоречивые слухи, которые беспокоят его поклонников.