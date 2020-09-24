Стало известно о связи Ольги Бузовой и Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков снимает сериал. В картине появится поющая телеведущая Ольга Бузова, пишет Dni.ru.
Съемки проекта стартовали 23 сентября. Творческий коллектив по традиции уже разбил тарелку о штатив камеры. Сериалу дали рабочее название «Евгенич».
Главную роль в теленовелле исполнит сам Жуков. Сергей предстанет перед зрителями в необычном, неузнаваемом образе: в старомодном свитере и лохматом парике. Также лидер группы «Руки Вверх!» выступит в качестве продюсера картины.
В сериале «Евгенич» зрители увидят вокалистку Ольгу Бузову и актера сериала «Физрук» Владимира Сычева. Каких персонажей будут играть знаменитости – пока неизвестно.
«Евгенич» – это музыкальная комедия. Создатели надеются, что им удастся сделать ленту зажигательной.
Добавим, что у Сергея Жукова уже есть опыт съемок в сериалах. Правда, пока знаменитости доверяли только эпизодические роли. Чаще всего вокалист играет самого себя. Жукова можно увидеть в «Интернах», «Физруке», в ленте «Женщины против мужчин». Отметим, что у Ольга Бузова также частенько появляется в проектах в качестве звездного камео.