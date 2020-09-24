Алекса выходит замуж за фитнес-тренера, которого увела у беременной танцовщицы

32-летняя артистка ни разу не была замужем. Предыдущие ее отношения заканчивались расставаниями. С Вячеславом Дайчевым, звездным тренером, Алекса встречается несколько месяцев. Кольцо, которое подарил парень Алексе, украшено небольшим камнем и изящно смотрится на руке девушки.

«Сашенька мои поздравления! Все приходит в нужное время и в нужный час!»; «Супер! Очень рада за вас! Для мужчины вы сокровище! Вы так умеете создавать атмосферу», — пишут поздравления на странице Алексы.