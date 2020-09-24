Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова оголила ноги в коротком мини

У подруги дочка (17 лет) с гордостью заявила, что у нее наконец-то появился "постоянный парень". Они, кстати, 3 недели встречались. Мне стало интересно: с какого момента парень, мужчина может называться "постоянным"? Такой же вопрос к мужской аудитории. Постоянная девушка у вас — это как? Сколько надо встречаться, чтобы получить это "почетное" звание? Ах, да, мое мнение. "Постоянный парень" — это муж!