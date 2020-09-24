Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова оголила ноги в коротком мини

37-летняя Юлия Михалкова в который раз поразила поклонников своими формами. Артистка примерила короткое облегающее платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и полностью оголило длинные стройные ноги звезды, пишет Экспресс газета.
Стильный образ Юлия дополнила жакетом и туфлями на шпильке. Опубликовав фотографию в откровенном платье, Михалкова порассуждала на тему отношений между мужчиной и женщиной.
У подруги дочка (17 лет) с гордостью заявила, что у нее наконец-то появился "постоянный парень". Они, кстати, 3 недели встречались. Мне стало интересно: с какого момента парень, мужчина может называться "постоянным"? Такой же вопрос к мужской аудитории. Постоянная девушка у вас — это как? Сколько надо встречаться, чтобы получить это "почетное" звание? Ах, да, мое мнение. "Постоянный парень" — это муж!
— рассказала Михалкова.
В комментариях поклонники в большинстве своем согласились с мнением артистки, а также написали множество комплиментов в ее адрес.
«Озорная красотка!», «Вы невероятно сексуальная!», «Фигура идеальная!» — восхищаются фанаты Михалковой.
Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» в прошлом году и отправилась в «одиночное плавание». За это время звезда успела написать книгу и рассказать о своей гастрольной жизни и работе в мужском коллективе. А также развенчать множество версий, почему именно она ушла из популярного творческого объединения.