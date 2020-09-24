«Несомненно лучший, а главное — скромный»: Нагиев с голым торсом насмешил фанатов

Неоднозначную реакцию вызвало не столько фото, сколько текст к нему. Фанаты не поняли, к чему и о чем написал Нагиев. А «вишенкой на торте» стало его обращение к аудитории, в котором он допустил то ли случайную, то ли намеренную опечатку. Вместо слова «суток» в приветствии он вставил обозначение собаки женского рода.